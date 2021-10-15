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تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:28 م
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل المارد الاحمر لمواجهة بطل النيجر غدا في دوري أبطال أفريقيا.
مصدر بالأهلي يكشف تشكيل المارد الأحمر أمام بطل النيجر
وحسب مصدر بالجهاز الفني في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، فإن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء سيواجه فريق الحرس الوطني بتشكيل يضم كلا من:
علي لطفي في حراسة المرمى
خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف ومعلول
خط الوسط، أليو ديانج والسولية ووليد سليمان
خط الهجوم، كهربا وطاهر ومحمد شريف
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني السبت غدا بالنيجر في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.