الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى (فيديو)



كما قام بالمرور علي عدد من المحاور الجاري تطويرها حاليًا في منطقة القاهرة الجديدة وهي محور مصطفي كامل، محور يوسف السباعي، محور طه حسين، ومحور السادات والذي يحتوي علي ٣ أعمال صناعية وكباري سيارات وذلك لتحرير وتسهيل الحركة المرورية داخل تلك المناطق وكذلك وصولًا لسلسلة المدن الجديدة في امتداد اتجاه شرق القاهرة والي العاصمة الإدارية الجديدة.



وقد اطلع الرئيس على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاور الجديدة وذلك لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.



عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة لأعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى التي تربط منطقه شرق القاهرة من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبي المؤدي إلى مدينة القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس السيسي توقف لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم الذي يربط بين محور شنزو آبي والقاهرة الجديدة مرورًا بمحور نجيب محفوظ، وذلك للاطلاع علي الموقف التنفيذي وسير الأعمال.