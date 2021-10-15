كلوب يُعلن غياب نجمي ليفربول عن مواجهة واتفورد

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن فريقه سيرسل حارسه البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه لاعب الوسط فابينيو مباشرة إلى إسبانيا بعد عودتهما من النافذة الدولية مع منتخب بلادهما، لإكمال الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا.





وسيغيب الثنائي عن رحلة السبت إلى واتفورد، على أن ينهيا مدة الحجر في اسبانيا قبل أن يحلّ "ريدز" ضيفاً على بطل "لا ليجا" أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال الثلاثاء.





وقال كلوب "كان علينا فرز قضايا الحجر الصحي والقرار الذي اتخذناه هو أن اللاعبين لن يكونوا هنا" وانهما "سيذهبان مباشرة إلى مدريد وينتظرانا هناك، على أمل أن يتمكنا من اللعب أمام أتلتيكو.. وبالتالي يمكنهم العودة للانضمام إلى إجراءاتنا الطبيعية مرة أخرى".





وانتقد كلوب قرار مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت باختيار المدافع جون ستونز للمباريات التأهيلية لكأس العالم الأخيرة على الرغم من افتقاره لخوض المباريات مع بطل الدوري مانشستر سيتي هذا الموسم.





وبخلاف ذلك، لم يستدع مدرب "الأسود الثلاثة" مدافع "ريدز" جو جوميز، الامر الذي اثار حفيظة كلوب الذي علّق على المسألة قائلاً "في بعض الأحيان يتفاعل جاريث بقوله انه إذا كنت لا تلعب مع فريقك فلا يمكنك اللعب مع المنتخب الوطني".





وتابع "من الواضح أن هناك شيئًا خاصًا بالنسبة لستونز. أما جو فهو في أفضل حالاته، وكان سيساعده خوض بعض المباريات مع منتخب بلاده".





ويعتقد كلوب أن واتفورد الذي تولى الاشراف عليه مؤخراً المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري سيضع فريقه صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة أمام اختبار مهم في سعيه لمواصلة الضغط على المتصدر تشلسي بفارق نقطة.





وكان رانييري مدرب ليستر سيتي السابق والمتوج معه بلقب الدوري موسم 2015-2016، حلّ خلفاً للمدرب الاسباني فرانشيسكو خافيير مونوز المقال من منصبه بعض اشهر قليلة من المساهمة في صعود واتفورد إلى دوري النخبة.





وختم كلوب "طريقة تعامل واتفورد مع المديرين قاسية. كيف بامكانك أن تتفاجأ بأنهم اقدموا على التغيير؟ لا أحب هذا" و"وصول كلاوديو يجعل الأمور صعبة، لكن علينا أن نخوض المباراة باسلوبنا".



