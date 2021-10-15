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دينا الشربيني تطرح فيديو "فلتت مني" بمشاركة حسن أبو الروس
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:48 م
إسراء عبدالفتاح
طرحت الفنانة دينا الشربيني فيديو جديد لها وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".
وظهرت دينا الشربيني وهي تغني في الفيديو بمشاركة حسن أبو الروس، وعلقت عليه: "ادخلوا دلوقتي شوفوا فيديو فلتت مني عشان تفلت منكوا انتوا كمان".
الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق
وظهرت دينا الشربيني وهي تغني في الفيديو بمشاركة حسن أبو الروس، وعلقت عليه: "ادخلوا دلوقتي شوفوا فيديو فلتت مني عشان تفلت منكوا انتوا كمان".
الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق