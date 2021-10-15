دينا الشربيني تطرح فيديو "فلتت مني" بمشاركة حسن أبو الروس



وظهرت دينا الشربيني وهي تغني في الفيديو بمشاركة حسن أبو الروس، وعلقت عليه: "ادخلوا دلوقتي شوفوا فيديو فلتت مني عشان تفلت منكوا انتوا كمان".



الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق

طرحت الفنانة دينا الشربيني فيديو جديد لها وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".