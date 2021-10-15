لأول مرة.. تركيب فلتر بالوريد الأجوف لمريضة بمستشفى السنبلاوين



الطاقم الطبي: تحت إشراف الدكتور حسام رشدي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السنبلاوين، الدكتور محمد عبد العزيز أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، الدكتور خالد البلتاجي أخصائي جراحة الأوعية الدموية.

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي بإجراء عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي لمريضة تبلغ من العمر 52 عاما كانت تعاني من نزيف حاد بالمخ وجلطة حادة بالوريد الفخذي الأيمن، ونظرا لعدم إمكانية علاج الحالة بأدوية السيولة التي ستزيد من النزيف مما يسبب خطرا بتشكل جلطة رئوية ويهدد حياتها.قرر الفريق الطبي تركيب فلتر في الوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال التجلطات من الساقين أو الحوض إلى الرئتين أو القلب وهذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بمستشفى السنبلاوين العام.كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.