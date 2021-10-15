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تعرف على الفائزين بأول بطولة رماية في الجامعات

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:56 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية حمروشي


اسفرت نتائج بطولة الجامعات الاولى للرماية التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد المصري للرماية في ميدان نادي الدنفاه بالاسماعيلية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس عن النتائج التالية:

مسابقة المسدس للطلبه:

- المركز الأول:
 
الطالب عمر كمال من جامعة القاهرة.

- المركز الثاني:

الطالب محمد خالد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

- المركز الثالث:
 
الطالب عمر شلبي من أكاديمية الشروق.

مسابقة المسدس للطالبات:

- المركز الأول:
 
الطالبة آلاء عبدالمطلب من أكاديمية أخبار اليوم.
- المركز الثاني:

الطالبة حبيبة محمود من جامعة حلوان.

- المركز الثالث:
 
الطالبة منه الله عبدالهادي من جامعة القاهرة.

مسابقة البندقية للطلبة:

- المركز الأول:

الطالب عمر منصور من جامعة قناة السويس.
- المركز الثاني:
الطالب عبدالله عبدالقوي من جامعة قناة السويس.
- المركز الثالث:
الطالب مجدي حافظ من جامعة سيناء.

مسابقة البندقية للطالبات:

- المركز الأول:

الطالبة فريدة خالد من جامعة القاهرة.
- المركز الثاني:
الطالبة منه خضر من جامعة سيناء.
- المركز الثالث:
الطالبة هدير أشرف من جامعة قناة السويس.

وقد شارك كل من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي للجامعات، في فعاليات البطولة التي شهد منافساتها اللواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري للرماية.
تعرف على الفائزين بأول بطولة رماية في الجامعات
تعرف على الفائزين بأول بطولة رماية في الجامعات
تعرف على الفائزين بأول بطولة رماية في الجامعات
تعرف على الفائزين بأول بطولة رماية في الجامعات
تعرف على الفائزين بأول بطولة رماية في الجامعات
تعرف على الفائزين بأول بطولة رماية في الجامعات
تعرف على الفائزين بأول بطولة رماية في الجامعات
تعرف على الفائزين بأول بطولة رماية في الجامعات

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