عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك













فتح نادي بيراميدز باب المفاوضات بشكل رسمي مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لطلب الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد أشرف بن شرقي، مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن قيام إدارة الفريق السماوي بجس نبض أشرف بن شرقي ووكيل أعماله، لطلب الحصول على خدماته فى الفترة المقبلة.





وتابع المصدر، أن هناك تحركات على قدم وساق من جانب إدارة الفريق السماوي للحصول على توقيع أشرف بن شرقي في انتقالات شهر يناير، تمهيدًا لضمه فى صفقة انتقال حر.





ويأتى تحرك إدارة فريق بيراميدز لطلب التعاقد مع أشرف بن شرقي، بعد ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء.



