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بقيادة برشلونة وريال مدريد.. مفاجأة كبرى بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
أجرى منظمو خطة إطلاق بطولة منفصلة مغلقة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي" تغييرات على مفهوم البطولة، حيث اقترحوا أن تكون مفتوحة لكل الأندية.

وانتقد منظمو خطط البطولة المقترحة الشكل الحالي لبطولة دوري أبطال أوروبا التي يديرها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

ويتوقع أن تحسم محكمة العدل الأوروبية قرارها في صيف عام 2022 بشأن ما إذا كان يويفا سيظل المنظم الوحيد لمنافسات كرة القدم القارية.

وكانت المحكمة قد أصدرت أحكام في الماضي لصالح إطلاق المزيد من المنافسات في رياضات أخرى مثل كرة السلة والتزلج.

وكشفت صحيفتا "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" و "فيرتشافتسفوخه" عن المفهوم الذي ربما يعكس رغبة في أن تكون البطولة المقترحة بديلا عن دوري أبطال أوروبا، حيث تقام بمشاركة 20 ناديا، إلى جانب احتمال مشاركة 20 ناديا آخر في درجة أقل، مع استمرار مشاركة الأندية في مسابقات الدوري المحلية.

ويقول منظمو خطط دوري السوبر إنه ليس هناك مباريات بالجودة الكافية في دوري الأبطال وأن أفضل اللاعبين لا يواجهون بعضهم البعض بالشكل الكافي، كما أن أفضل المباريات تأتي في وقت متأخر للغاية في الموسم، وأن كل هذه الأمور تسفر عن تراجع الاهتمام من جانب جيل الشباب وتراجع الحضور الجماهيري.

وكانت خطط إطلاق السوبر الأوروبي بمشاركة 12 فريقا كأعضاء دائمين قد انهارت بعد أيام قليلة من الإعلان عنها في أبريل، حيث انسحبت من الخطة الأندية الإنجليزية الستة وكذلك ثلاثة أندية أخرى من إيطاليا وإسبانيا، في ظل احتجاجات من جانب الجماهير وروابط الدوري والحكومات.

ولا تزال أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، تتمسك بخطة إطلاق دوري السوبر الأوروبي.


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دوري السوبر الأوروبي برشلونة وريال مدريد برشلونة

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