Advertisements

بارتوميو يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني السابق أن قرار رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني كان سيئا وأنه لو كان في منصب الرئيس لما وافق على رحيله.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:"كومان خسر ميسي وكرئيس لم أكن لأسمح برحيله وكنت سأفعل كل شيء ممكن حتى لا يرحل".

وأضاف:"أعتقد أنه كان من الجيد لبرشلونة وميسي أن يستمر في الموسم الحالي، لقد سمحوا له بالرحيل وهذا يبدو قرارًا سيئا بالنسبة لي، اللعب من دون ميسي يعني أن أشياء كثيرة يجب أن تتغير".

وعن موقف كومان، تابع بارتوميو حديثه قائلا :"لقد جاء كومان إلى برشلونة في لحظة حساسة للغاية وبعد هزيمة مؤلمة وقبل التحدي بالعمل في هذا الوضع، وفي موسمه الأول قدم أداءً جيدًا للغاية وفاز بلقب الكأس ولم نفز بالليجا ولا أعرف لماذا، لكن بدا لي غريبًا بعد الموسم الرائع الذي قدموه، أما دوري أبطال أوروبا فكان مشكلة أخرى".

وأردف قائلا:"كومان جاهز لكن يجب التحلي بالصبر معه حتى يتمكن من بناء فريق بدون وجود أفضل لاعب في العالم وأعتقد أن الفريق يضم الكثير من المواهب خاصة الشباب".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلا:"هذا الموسم يجب الفوز بالدوري وكأس الملك، فهو هدف واضح للغاية ويجب أن نقاتل لأننا لدينا فريق".

الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة اليوم بارتوميو أخبار برشلونة

أخبار تهمك

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

منذ 41 دقيقة

بارتوميو يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على تجديد عقده مع المارد الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعة

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بقيادة برشلونة وريال مدريد.. مفاجأة كبرى بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجم برشلونة يُفجرها: ميسي يمكنه الرحيل في أي وقت!

أخبار برشلونة: بارتوميو يجهز الحل لمنع ميسي من الرحيل صدمة قوية تهز برشلونة وتحصين نجم الفريق من اغراءات ريال مدريد

موندو ديبورتيفو: برشلونة سيُحافظ على ميسي بهذه الطريقة

مفاجأة.. صراع ناري بين بارتوميو وميسي يهدد بقاءه في برشلونة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:32 م

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements