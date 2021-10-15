بارتوميو يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني السابق أن قرار رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني كان سيئا وأنه لو كان في منصب الرئيس لما وافق على رحيله.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية:"كومان خسر ميسي وكرئيس لم أكن لأسمح برحيله وكنت سأفعل كل شيء ممكن حتى لا يرحل".

وأضاف:"أعتقد أنه كان من الجيد لبرشلونة وميسي أن يستمر في الموسم الحالي، لقد سمحوا له بالرحيل وهذا يبدو قرارًا سيئا بالنسبة لي، اللعب من دون ميسي يعني أن أشياء كثيرة يجب أن تتغير".

وعن موقف كومان، تابع بارتوميو حديثه قائلا :"لقد جاء كومان إلى برشلونة في لحظة حساسة للغاية وبعد هزيمة مؤلمة وقبل التحدي بالعمل في هذا الوضع، وفي موسمه الأول قدم أداءً جيدًا للغاية وفاز بلقب الكأس ولم نفز بالليجا ولا أعرف لماذا، لكن بدا لي غريبًا بعد الموسم الرائع الذي قدموه، أما دوري أبطال أوروبا فكان مشكلة أخرى".

وأردف قائلا:"كومان جاهز لكن يجب التحلي بالصبر معه حتى يتمكن من بناء فريق بدون وجود أفضل لاعب في العالم وأعتقد أن الفريق يضم الكثير من المواهب خاصة الشباب".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلا:"هذا الموسم يجب الفوز بالدوري وكأس الملك، فهو هدف واضح للغاية ويجب أن نقاتل لأننا لدينا فريق".