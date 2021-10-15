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لافيينا يواصل استعداداته لمواجهة سنورس

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


يواصل الفريق الكروى الاول بنادى لاڤيينا الرياضى استعداداته المكثفة لمواجهة ضيفه سنورس بالمباراة التى تجمع بين الفريقان الاحد القادم بالجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثانى.

وعقد وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لافيينا والدكتور عطية السيد المدير الفنى للفريق الكروى الاول جلسة مع اللاعبين.


واكد وائل حبيب المدير الرياضى على أن فريق لاڤيينا يحترم جميع الفرق المنافسة لكنه يسعى لتحقيق الفوز فى جميع المباريات التى يخوضها نظرا للإمكانيات التى يوفرها مجلس الإدارة والذى يحضر بكامل قوته جميع المبارايات.

ونوه المدير الرياضى للافيينا على أن الجهاز الفني للفريق على أعلى مستوى بقيادة محاضر دولى له باع طويل واسم كبير فى مجال كرة القدم المصرية ونثق فى إمكانيات لاعبينا وقدرتهم على استمرار مسيرة الانتصارات والتى بدأها الفريق بالفوز خارج الديار على فريق مطرطارس المحترم 12.

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