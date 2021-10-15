بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة طقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة على كافة الانحاء.



تحذيرات عاجلة للمواطنين



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.



طقس غدًا السبت

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت ليلا، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية غدًا السبت



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا السبت، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا السبت



وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.