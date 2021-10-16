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حصاد وزارة البيئة| انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:44 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث قام الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، يوم السبت الماضي بجولة تفقدية لمنظومة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وبحضور القيادات المعنية بالوزارة والفرع الإقليمي بوسط الدلتا.

تم خلال الجولة تفقد عدد من مواقع قش الأرز بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لمتابعة سير أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الإستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين، وقد تضمنت موقع تجميع قش الأرز بالرجدية بمركز طنطا، كما تم المرور بالطريق الدولي المحلة الكبرى كفر الشيخ، وكذلك الطريق الدولي الساحلي، وايضا تفقد موقع مركز الرياض بكفر الشيخ. بالإضافة إلى أحد مواقع جمع وكبس وتدوير قش الأرز لأحد المتعهدين بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا ومعاينة أعمال الفرم والكبس التي تتم داخل الموقع.

وزيرة البيئة تسلم رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي للصين
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الإثنين الماضي رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إلى دولة الصين (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة عشر من المؤتمر المقامة بالصين، وذلك بعد رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر والتي استمرت لثلاث سنوات في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم على إثر جائحة كورونا.

وزيرة البيئة تستقبل رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان لبحث سبل التعاون المشترك
استقبلت وزيرة البيئة، يوم الثلاثاء الماضي، الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون فى عدد من القضايا البيئية المشتركة، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة وذلك بمقر بيت القاهرة.

3 وزراء يجتمعون لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الأربعاء الماضي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا موسعًا لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافى الأخضر فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة فى هذا المجال، والذى يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويليلة لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء.

وزيرة البيئة تعلن انعقاد المكتب التنفيذى لوزراء البيئة العرب بالقاهرة
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس الخميس عن انعقاد الاجتماع ال 57 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وذلك للتحضير وإعداد مشروع جدول أعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود الواردة فيه للدورة ال32 لمجلس لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

انتخاب مصر كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولون عن شؤون البيئة
وفي ذات اليوم، أعلنت وزير البيئة ورئيس مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة فى دورته ال٣٢، اختيار جمهورية مصر العربية لتتولى رئاسة المكتب التنفيذى للمجلس وكذلك اختيار المملكة العربية السعودية لتكون نائبا.

وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري "على عبده"
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الجمعة المغامر المصرى على عبده لتهنئته بتسجيل أول رقم عالمى بموسوعة جينيس للأرقام القياسية دعما لحماية البيئة ولتحقيق اهداف التنمية المستدامة بالتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة من خلال قطع مسافة 920كم بدراجة الكهربائية على مدار 24ساعة متواصلة بمدينة العلمين الجديدة وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة بوابة الفجر الفجر التعافي الأخضر البيئة

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