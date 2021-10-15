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مواجهات إنتحارية لأندية أسيوط بالجولة الثالثة للمظاليم

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار

تشهد الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، بالقسم الثاني مواجهات من العيار الثقيل لممثلي أسيوط بالمسابقة، حيث
يخوض نادي البداري مواجهة قوية خارج ملعبه امام نادي أسوان الهابط حديثا للمسابقة، في مواجهة لاتقبل القسمة علي اثنين، نظرا لموقف الفريقين في جدول المسابقة، حيث يحتل البداري المركز الخامس برصيد 3 نقاط، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 3 نقاط أيضا.

ويستضيف نادي بترول أسيوط صاحب المركز الحادي عشر في جدول المسابقة برصيد نقطتين، نادي الاعلاميين الذي يحتل المركز الاخير في المجموعة بدون رصيد،
في مباراة يسعي فيها الفريقين لتحقيق أول إنتصار له بالمسابقة.

ويحل نادي ديروط ضيفا ثقيلا علي فرق الالومنيوم، في مواجهة قوية للفريقين، حيث يسعي الفريق الاسيوطي لتحقيق النقاط الاولي له بالمجموعة، الذي يحتل الفريق بها المركز الرابع عشر بدون نقاط،
بينما يسعي الالومنيوم صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، لحصد نقاط المباراة الثلاث للمنافسة بقوة علي الصعود للدوري الممتاز.

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