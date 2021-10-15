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تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:29 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر

 

تلقى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عرضا من أحد الأندية القطرية للرحيل عن المارد الأحمر.

 

موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي لهذا السبب

 

وينتهي عقد المدرب الجنوب أفريقي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجديد وتحدديا في أكتوبر 2022.

 

وتلقت مويرا موسيماني وكيلة زوجها بيتسو عرضا من أحد الأندية القطرية يطلب فيه التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي، بمقابل مادي كبير يتخطّى ضعف راتبه مع الأهلي.

 

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى، قد كشف تفاصيل ما دار فى الجلسة التى عقدها مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم.

 

وقال أمير توفيق فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، إنه تم الاتفاق على استكمال العقد الحالى الذى ينتهى بنهاية موسم 2021/2022 دون أى تعديل على راتب المدير الفنى، كما أن بيتسو لم يطلب أى زيادة على راتبه، والأهلى متمسك باستمراره فى مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادى وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

 

فيما عبر موسيمانى عن سعادته بالعمل فى الأهلى، ورغبته فى استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادى القرن.

 

وأضاف توفيق، أن الجلسة التى جرت فى أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية، وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

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موسيماني كورة رياضة الاهلي أخبار الأهلي

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