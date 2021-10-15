الآثار تكشف تفاصيل افتتاح طريق الكباش الفرعوني (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى الصغير، مدير مشروع ترميم طريق الكباش الفرعوني، تفاصيل المشروع، قائلا إن المشروع في مراحلة الأخيرة، حيث قد ينتهوا من المراحل الهامة الخاصة بالافتتاح قبل نهاية الشهر الجاري.



وأشار "الصغير"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أنهم في مرحلة التفاصيل النهائية بالمشروع كالإضاءات والإصلاحات الخاصة بالمداخل والمخارج، وتكثيف زراعة النباتات، ومعالجة النباتات من أجل اعداد الطريق للافتتاح، مؤكدا أن مصر ملتزمة بكافة التفاصيل والمواثيق الخاصة بالحفاظ على الآثار.



وأكد الدكتور مصطفى الصغير، مدير مشروع ترميم طريق الكباش الفرعوني، أنهم لا يضعون أي آثار أو تماثيل اصطناعية، بل كل التماثيل آثرية، منوها بأن أعمال الحفائر مستمرة.

