Advertisements

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:32 م
نيوكاسل
نيوكاسل
وكالات
حذّر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الانجليزي، نادي نيوكاسل أن المال لا يشتري النجاح، في حين يحلم الـ "ماكبايس" بالوصول إلى مصاف أعرق الأندية الاوروبية بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 80 في المئة من اسهمه.

وبات نيوكاسل الذي يصارع للبقاء في الدوري الممتاز، حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية بعدما اصبح ملكاً للسعوديين مقابل 419 مليون دولار، مع بداية حقبة جديدة للنادي يستهلها باستضافته توتنهام الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة للدوري.

يتوقع كلوب أن يحقق نيوكاسل طموحاته في نهاية المطاف، لكنه أشار إلى أنه قد يكون طريقًا صعبًا للوصول إلى القمة لأن المال وحده لا يضمن النجاح.

قال المدرب الالماني الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية مباراة فريقه أمام واتفورد "ماذا سيعني ذلك لكرة القدم؟ لقد واجهنا مشكلة بعد محاولة بعض الأندية إنشاء الدوري السوبر الاوروبي، وهي محقة في ذلك. لكن هذا يبني فريقًا رائعًا، ويضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في غضون سنوات قليلة".

وتابع "ستعشق جماهير نيوكاسل ما حصل، ولكن المال لا يشتري النجاح. لديهم المال لارتكاب الأخطاء، لكنهم سيكونون حيث يريدون في النهاية".

وعن انتقاد منظمة العفو الدولية عملية الاستحواذ على نيوكاسل، قال كلوب :"كنت أنتظر تصريحات رسمية من ريتشارد ماسترز (الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز) لأنه من الواضح أن هناك مخاوف بشأن حقوق الإنسان، وهذا أمر واضح".

الكلمات المفتاحية

نيوكاسل ليفربول كلوب السعودية

أخبار تهمك

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

منذ ساعة الا ربع

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ ربع ساعة

بارتوميو يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بقيادة برشلونة وريال مدريد.. مفاجأة كبرى بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الـVAR يثير الجدل في الدوري الإنجليزي

خسائر فادحة في انتظار الدوري الإنجليزي

خسائر فادحة تضرب الدوري الإنجليزي

خسائر بتكلفة مليار استرليني في حال إلغاء الدوري الإتجليزي

موعد عودة الجماهير في الدوري الإنجليزي

تفاصيل جديدة بشأن استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:32 م

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements