كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

حذّر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الانجليزي، نادي نيوكاسل أن المال لا يشتري النجاح، في حين يحلم الـ "ماكبايس" بالوصول إلى مصاف أعرق الأندية الاوروبية بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 80 في المئة من اسهمه.





وبات نيوكاسل الذي يصارع للبقاء في الدوري الممتاز، حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية بعدما اصبح ملكاً للسعوديين مقابل 419 مليون دولار، مع بداية حقبة جديدة للنادي يستهلها باستضافته توتنهام الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة للدوري.





يتوقع كلوب أن يحقق نيوكاسل طموحاته في نهاية المطاف، لكنه أشار إلى أنه قد يكون طريقًا صعبًا للوصول إلى القمة لأن المال وحده لا يضمن النجاح.





قال المدرب الالماني الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية مباراة فريقه أمام واتفورد "ماذا سيعني ذلك لكرة القدم؟ لقد واجهنا مشكلة بعد محاولة بعض الأندية إنشاء الدوري السوبر الاوروبي، وهي محقة في ذلك. لكن هذا يبني فريقًا رائعًا، ويضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في غضون سنوات قليلة".





وتابع "ستعشق جماهير نيوكاسل ما حصل، ولكن المال لا يشتري النجاح. لديهم المال لارتكاب الأخطاء، لكنهم سيكونون حيث يريدون في النهاية".





وعن انتقاد منظمة العفو الدولية عملية الاستحواذ على نيوكاسل، قال كلوب :"كنت أنتظر تصريحات رسمية من ريتشارد ماسترز (الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز) لأنه من الواضح أن هناك مخاوف بشأن حقوق الإنسان، وهذا أمر واضح".



