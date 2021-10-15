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موانئ بورسعيد تسجل تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
أ ش أ
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد شهد خروج ودخول 28 للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الجمعة، أن ميناء غرب سجل استقبال سفينة ترفع علم مارشال وذلك لشحن 5400 طن صودا كاوية من الميناء بالإضافة إلى استقبال الميناء دخول سفينتي حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

فيما سجل ميناء شرق دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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السفن الاقتصاد اخبار مصر اخبار الموانئ

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