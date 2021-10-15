هيئة السكك الحديد توضح طريقة حجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات TVM

وأعلن رئيس الهيئة مصطفى أبو المكارم، عن توافر حجز تذاكر السفر لجميع خطوط السكك الحديدية في 12 محطة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات حجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات TVM.

تفاصيل وخطوات حجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات TVM





في البداية على الشخص الراغب في حجز تذاكر السفر التوجه إلى ماكينات TVM، قبل انطلاق رحلة القطار بـ 15 يوماً.





2- قم بوضع الفيزا كارد في الماكينة وانتظر.





3-قم بتحديد الوجهة التي ستذهب إليها والمكان الذي ستسافر منه، وقم بحجز التذكرة المرادة، بالضغط على زر الدرجات الأولى والثانية مكيفة، والـvip.





4- بعد التحديد سيتم خصم قيمة التذكرة، واستخراج التذكرة فوراً.





5- لا يمكن حجز أكثر من تذكرة لكل شخص عبر هذه الماكينات.





رئيس هيئة السكك الحديد: ماكينات TVM تسهل حجز التذاكر وتمنع الزحام





وأشار رئيس هيئة السكك الحديد، إلى أن ماكينات TVM، تسهل على الركاب الحصول على تذاكر القطارات بصورة سهلة، بدلًا من الوقوف أمام شبابيك المحطات، لافتا إلى أن حركة القطارات منتظمة مع الأيام الأولى من بدء العام الدراسي الجديد.





خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

كما يمكن حجز تذاكر القطارات إلكترونيا، من خلال التطبيق الذي وفرته هيئة السكة الحديد، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على تذكرة أون لاين.





1 - في البداية قم بتحميل التطبيق من على متجر جوجل بلاي تحت اسم "قطارات مصر" ثم سجل الدخول.





2 - إنشاء حساب جديد.





3 - اضغط على القائمة الرئيسية.





4 -وبعدها قم باختيار أيقونة "الحجز".





5 - عند اختيار "الحجز" يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة والسفر بها، اضغط موافق.





6 - يتم تحديد كل بيانات الحجز، محطتي القيام - الوصول، تاريخ السفر، والدرجة.





7 - تظهر بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.





8 - يتم إدخال أسماء المسافرين، والرقم القومي لهم.





9 - الضغط على أيقونة الدفع والحجز.





10 -وبعدها يتم إدخال بيانات السداد عن طريق البنك.



