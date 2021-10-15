Advertisements

هيئة السكك الحديد توضح طريقة حجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات TVM

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:14 م
السكة الحديد
السكة الحديد
تستمر  هيئة السكك الحديد، إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات TVM ذاتية وآلية بنظام الفيزا كارت، وذلك تيسيرا المواطنين وللحد من الزحام. 

وأعلن رئيس الهيئة مصطفى أبو المكارم، عن توافر حجز تذاكر السفر لجميع خطوط السكك الحديدية في 12 محطة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات حجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات TVM.

تفاصيل وخطوات حجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات TVM

في البداية على الشخص الراغب في حجز تذاكر السفر التوجه إلى ماكينات TVM، قبل انطلاق رحلة القطار بـ 15 يوماً. 

2- قم بوضع الفيزا كارد في الماكينة وانتظر. 

3-قم بتحديد الوجهة التي ستذهب إليها والمكان الذي ستسافر منه، وقم بحجز التذكرة المرادة، بالضغط على زر الدرجات الأولى والثانية مكيفة، والـvip.

4- بعد التحديد سيتم خصم قيمة التذكرة، واستخراج التذكرة فوراً.

 5- لا يمكن حجز أكثر من تذكرة لكل شخص عبر هذه الماكينات.

رئيس هيئة السكك الحديد: ماكينات TVM تسهل حجز التذاكر وتمنع الزحام

وأشار رئيس هيئة السكك الحديد، إلى أن ماكينات TVM، تسهل على الركاب الحصول على تذاكر القطارات بصورة سهلة، بدلًا من الوقوف أمام شبابيك المحطات، لافتا إلى أن حركة القطارات منتظمة مع الأيام الأولى من بدء العام الدراسي الجديد.

خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا
كما يمكن حجز تذاكر القطارات إلكترونيا، من خلال التطبيق الذي وفرته هيئة السكة الحديد، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على تذكرة أون لاين.

1 - في البداية قم بتحميل التطبيق من على متجر جوجل بلاي تحت اسم "قطارات مصر" ثم سجل الدخول.

2 - إنشاء حساب جديد.

3 - اضغط على القائمة الرئيسية.

4 -وبعدها قم باختيار أيقونة "الحجز".

5 - عند اختيار "الحجز" يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة والسفر بها، اضغط موافق.

6 - يتم تحديد كل بيانات الحجز، محطتي القيام - الوصول، تاريخ السفر، والدرجة.

7 - تظهر بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.

8 - يتم إدخال أسماء المسافرين، والرقم القومي لهم.

9 - الضغط على أيقونة الدفع والحجز.

10 -وبعدها يتم إدخال بيانات السداد عن طريق البنك.

11 - يظهر للركاب بيانات الحجز ويمكنك الاحتفاظ بصورة منها لاطلاع الكمسري عليها عند استقلال القطار.

أخبار تهمك

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

منذ 39 دقيقة

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بارتوميو يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

منذ 42 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بقيادة برشلونة وريال مدريد.. مفاجأة كبرى بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على تجديد عقده مع المارد الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:32 م

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements