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مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:01 م
موسيماني
موسيماني
علي خلاف

أعلن مسؤولو النادي الأهلي استمرار المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي  خلال الفترة المقبلة، بعد فشل مفاوضات تمديد عقده لمدة موسم أو موسمين بعد انتهاء الموسم الحالي.

تكلفة إقالة موسيماني

وأكدت إدارة الأهلي أن موسيماني سيستكمل العقد الحالي والذي ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني. 

وأوضحت أن موسيماني لم يطلب زيادة في راتبه وأن النادي متمسك باستمراره في مهمته مع الفريق لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال الفترة القادمة.

وأكد مصدر أن الأهلي اتفق مع موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر  أن يكون الشرط الجزائي بقيمة راتب 3 أشهر وهو ما يعني أنه في حال رغبت الإدارة الحمراء  إقالة المدرب الجنوب ستدفع له 360 ألف دولار.


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