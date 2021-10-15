Advertisements

طارق شاش: معرض تراثنا هذا العام الأكبر لهذا السبب (فيديو)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:51 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
شيماء حسن
قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض تراثنا هذا العام هو ثالث دورة لهذا المعرض، مشيرًا إلى أن هذه الدورة هي الأكبر والأضخم من حيث الافتتاح وعدد العارضين ومساحة المعرض التي تصل إلى 20 ألف متر.

وأضاف "شاش" في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن هناك ثلاث دول مشاركة في هذا المعرض وهي الإمارات، الأردن والسودان وتمثل جميع محافظات مصر وبه فعاليات كبيرة على هامش المعرض.

وأشار إلى أن الجديد في هذا العرض هو إقامة عرض أزياء يحتوي على ملابس تراثية من سيناء أو سيوة أو أسيوط أو أسوان والذي قام بها أكثر من مصممي الأزياء للتأكيد على أهمية استخدام هذا التراث في الحياة العادية.

وتابع "نحرص أن يكون هناك دعم للعارضين وذلك من خلال إطلاق معلومات عن التصدير وبيانات التطوير الالكتروني بهدف أن يقوموا بعرض منتجاتهم على المنصات الالكترونية لتسهيل عمليات التصدير، وفي هذه النسخة هناك شريك هو أمازون وهو يعطي نوع من الدعم لتصوير منتجاتهم وقريبًا على أمازون مصر سيكون هناك قسم خاص بالمنتجات اليدوية".

الكلمات المفتاحية

معرض تراثنا طارق شاش جهاز تنمية المشروعات اليانا

أخبار تهمك

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

منذ 42 دقيقة

نجم الأهلي يوافق على تجديد عقده مع المارد الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

منذ 39 دقيقة

بقيادة برشلونة وريال مدريد.. مفاجأة كبرى بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات مثيرة.. جوارديولا يفتح الباب أمام ستيرلينج للانتقال لبرشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بارتوميو يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"والي": إطلاق استراتيجية دعم الحرف اليدوية والتراثية خلال معرض ديارنا

إسعاد يونس في زيارة لمعرض ديارنا 2019 بصحبة وزيرة التضامن (صور)

وزيرة التضامن: ٢ مليون و٥٨٢ ألف جنيه مبيعات "ديارنا" في أسبوع

وزيرة التضامن: 3 ملايين جنيه مبيعات و12 ألف زائر لـ"ديارنا" حتى نهاية يناير

"التضامن": اليوم اختتام فعاليات الدورة الحالية لمعرض ديارنا 2019

مدير المعارض بجهاز المشروعات: جناح خاص بـ"تراثنا" للتدريب وتطوير المنتجات (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:32 م

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

01:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements