طارق شاش: معرض تراثنا هذا العام الأكبر لهذا السبب (فيديو)

قال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض تراثنا هذا العام هو ثالث دورة لهذا المعرض، مشيرًا إلى أن هذه الدورة هي الأكبر والأضخم من حيث الافتتاح وعدد العارضين ومساحة المعرض التي تصل إلى 20 ألف متر.



وأضاف "شاش" في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن هناك ثلاث دول مشاركة في هذا المعرض وهي الإمارات، الأردن والسودان وتمثل جميع محافظات مصر وبه فعاليات كبيرة على هامش المعرض.



وأشار إلى أن الجديد في هذا العرض هو إقامة عرض أزياء يحتوي على ملابس تراثية من سيناء أو سيوة أو أسيوط أو أسوان والذي قام بها أكثر من مصممي الأزياء للتأكيد على أهمية استخدام هذا التراث في الحياة العادية.



وتابع "نحرص أن يكون هناك دعم للعارضين وذلك من خلال إطلاق معلومات عن التصدير وبيانات التطوير الالكتروني بهدف أن يقوموا بعرض منتجاتهم على المنصات الالكترونية لتسهيل عمليات التصدير، وفي هذه النسخة هناك شريك هو أمازون وهو يعطي نوع من الدعم لتصوير منتجاتهم وقريبًا على أمازون مصر سيكون هناك قسم خاص بالمنتجات اليدوية".