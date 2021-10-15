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مران الأهلي اليوم| لاعبو الفريق يحتفلون بعيد ميلاد "لطفي".. محاضرة نظرية من موسيماني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:50 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

 

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاد علي لطفي، حارس الفريق، قبل بدء مران اليوم في النيجر.

 

ويخوض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في الرابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على عقد محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب الجنرال سيني كونتشي في النيجر.

 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد أجرت مسحة طبية ظهر اليوم الجمعة في فندق الإقامة بالنيجر؛ استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها، في «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

وفي سياق آخر قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى تدريبات شاقة لثلاثي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

 

 

وخضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية يوم الأربعاء الماضي قبل السفر إلى النيجر بـ24 ساعة وجاءت نتيجتها سلبية.

 

وتضم بعثة الأهلي في النيجر 19 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

 

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