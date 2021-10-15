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استجابة لـ"الفجر".. السماح بسداد مستحقات الكتب على دفعات بكليات دمياط

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 06:53 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
دمياط - عهود أبويوسف
في استجابة سريعة لما نشرته «الفجر» تحت عنوان "أزمة «الكتب واللقاح».. تثير غضب طلاب جامعة دمياط"، وجهت جامعة دمياط في ضوء آلية تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢١ــ٢٠٢٢ بالتوصية بتحصيل مقابل الكتاب الإلكتروني كل فصل دراسي على حدة فضلًا عن عدم منع أي طالب من دفع الرسوم الدراسية حتى لو تعثر في دفع مقابل الكتاب الإلكتروني.

وأشار خطاب الجامعة إلى أنه إذا تعذر الطالب عن سداد مقابل الكتب الإلكترونية مجمعة أو جزء منها فإنه يجوز السماح للطالب بسدادها على دفعات محددة تقرها الوحدة الفرعية بالكلية، علاوة علي إتاحة مشاركة صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة للمساهمة في دفع مقابل الكتب الإلكترونية عن الطلاب المتعثرين أو جزء منها وذلك بعد استيفاء واستكمال الإجراءات والمستندات الدالة على ذلك.

وكانت حالة من الغضب انتابت طلاب جامعة دمياط وذلك بسبب تزاحم المترددين على تلقي لقاح فيروس كورونا علاوة على ارتفاع أسعار الكتب وفرض شراء جميع الكتب مرة واحدة بعد أن وصل إجمالي أسعار الكتب للفرقة الأولي بالكليات 770 جنيهًا، ما يشكل عبئًا على الطلاب وأسرهم.
استجابة لـ"الفجر".. السماح بسداد مستحقات الكتب على دفعات بكليات دمياط
استجابة لـ"الفجر".. السماح بسداد مستحقات الكتب على دفعات بكليات دمياط

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محافظات الفجر جامعة دمياط السماح بسداد مستحقات الكتب على فترات

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