ليفربول يخطط لخطف نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن ليفربول يخطط للتعاقد مع جوهرة الكرة الإيطالية فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ليفربول سيعمل على التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كييزا البالغ من العمر 23 عاماً يقدم نفسه بشكل رائع مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا ولعب قبل ذلك في صفوف فيورنتينا.