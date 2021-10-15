الرئيس التونسي يوجه ضربة قاضية لتنظيم الإخوان في بلاده (فيديو)

القرارات الجديدة للرئيس التونسي، قيس سعيد، اعتبرت ضربة قاضية لتنظيم الإخوان في البلاد وانتصارا كبيرا لرغبة الشارع التونسي.





كان قد أعلن، الرئيس التونسي، إعفاء كل أعضاء ديوان رئيس البرلمان المجمد وزعيم تنظيم الإخوان راشد الغنوشي في إطار تواصل سياسة القطع النهائية لمنظومة الحكم السابقة، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





وقال قيس سعيد، إنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي وأن من يتآمر فسيتم محاسبته بالقانون والدستور ولا مجال لخدمة الأحزاب والتنظيمات مرة أخرى في تونس.



