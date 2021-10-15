المكسيك.. إصابات خلال إطلاق نار بمطار مكسيكو سيتى

قالت الشرطة المكسيكية، اليوم الجمعة، إن هناك إصابة لشخصين جراء إطلاق نار فى مطار العاصمة مكسيكو سيتي.





وأكدت الشرطة، بحسب "روسيا اليوم"، أنها اعتقلت شخصا على خلفية حادثة إطلاق النار التى حصلت، حسب تقارير إعلامية، فى المبنى الثانى من مطار بينيتو خواريز الدولى صباح اليوم.









وأكدت إدارة المطار، أن عمله لم يتأثر بالحادث.



