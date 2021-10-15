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بإطلالة أنثوية.. ثريا جبيل تشعل مهرجان الجونة باليوم الثاني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:46 م
ثريا جبيل
ثريا جبيل
يارا عادل- تصوير: عبير أحمد
أشعلت الفنانة الشابة ثريا جبيل، مهرجان الجونة السينمائي باليوم الثاني، بإطلالة أنثوية جريئة خطفت بها الأنظار على السجادة الحمراء.

واعتمدت ثريا جبيل، على إطلالة رقيقة مميزة حيث ارتدت فستان باللون الأزرق يبرز جمالها وأنوثتها الطاغية.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج هادئ وبسيط وشعر طويل باللون الأسود منسدل بين كتفيها وأكسورارات تزيد الإطلالة رونق وجمال خاص.

ويشار إلى أن ثريا جبيل شاركت في العديد من الأعمال الفنية وحققت نجاح كبير ومنهم مسلسل كفر دلهاب وطريقي وسجن النسا وشقة فيصل وأعمال أخرى.

والجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة هذا العام سيستمر حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن من نحو 36 دولة.
بإطلالة أنثوية.. ثريا جبيل تشعل مهرجان الجونة باليوم الثاني
بإطلالة أنثوية.. ثريا جبيل تشعل مهرجان الجونة باليوم الثاني

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