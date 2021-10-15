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جميلة عوض تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة (صور)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:40 م
جميلة عوض
جميلة عوض
إسراء عبدالفتاح
وصلت الفنانة جميلة عوض، منذ قليل، إلى مقر قاعة مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة مبهرة على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان الجونة.

وظهرت جميلة عوض على الريد كاربت بإطلالة جريئة وهي ترتدي فستان منقوش، أما عن الميكاج فظهرت بإطلالة هادئة تليق على الفستان بجانب شعرها الذي صنعت فيه بعض الضفائر.

يذكر أنه قد بدأت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.
جميلة عوض تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة (صور)
جميلة عوض تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة (صور)
جميلة عوض تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة (صور)
جميلة عوض تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة (صور)

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