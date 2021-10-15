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رئيس الترسانة يتقدم بإحتجاج رسمي ضد حكم لقاء الشواكيش وزد إف سي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة، أنه سوف يتقدم بمذكرة رسمية ضد محمود ناجي حكم لقاء فريقة مع نادي زد إف سي والذي لم يحتسب ضربة جزاء لصالح الترسانة في الدقائق الأخيرة من اللقاء هذا بجانب احتسابه فقط ٥ دقائق بدل من الضائع رغم ان الوقت الضائع اكثر من ذلك بكثير حسب ماقاله رئيس نادي الترسانه في تصريحات خاصة.

َ

وأضاف رئيس نادي الترسانة انه سوف يقوم بتقديم مذكره رسميه الي رئيس لجنه الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح يشرح فيها تجاوزات حكم اللقاء محمود ناجي وسوف يكون فيها الاخطاء مدعمه بفيديو بتلك الاخطاء.


وكان قد انتهي لقاء الترسانة َوزد اف سي بفور الأخير بهدف دون رد أحرز هدف اللقاء الوحيد احمد الصعيدي في الدقيقة ٧٥ من اللقاء.


وكان الترسانة قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من : في حراسة المرمي مؤمن جابر  واللاعبين


أحمد علي، شيكا الاسمر، أحمد العش، محمد سعيد، الصاوي، محمود توبه، مروان شاهين،محمد ناجح، ميندوجا، إيهاب فؤاد.


والبدلاء:عادل احمد، بلال عارف، ابراهيم منصور، اسلام فؤاد، اسلام عصام، شيكا الابيض، أحمد شكري.


بينما  فريق زد اف سي بدأ بتشكيل مكون من  حراسة المرمي محمد سيد علي، واللاعبون كريم يكن، فهد ابو الفتوح، علي جمال نزول يوسف علي ق ٥٥، محمد اشرف، فتحي مبروك، احمد طه، محمد حمدي، كامل احمد، مصطفي محمد والبدلاء عبدالعال محمود، عبد الله السنجهاوي، يوسف علي، محمد علي عطيه، عمر محمد، الحبيب احمد حسن، انيكولا.

 

وبهذه النتيجه يتجمد رصيد الترسانه  ب ٣نقاط 

بينما زد اف سي يصل للنقطه التاسعه

وقد حضر المباراة، طارق سعيد حسانين رئيس النادي وثروت جميل وأحمد الوليد ومحمد طارق ومحمد الشاذلي ومحمد سالم ومن أعضاء مجلس إدارة نادى زد أحمد حسن وسيف زاهر  ووليد صلاح  الدين  وامير عبد العزيز والحكم الدولي دالاس ومحمود حسن وشاكر عبد الفتاح واللواء محمد مصطفي مدير عام النادي وخالد فتوح وكيل نقابة الإعلاميين.

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