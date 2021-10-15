حضور جماهيري كامل لمباراة عزام وبيراميدز في كأس الكونفدرالية

أكد منظمو مباراة عزام التنزاني وبيراميدز في كأس الكونفدرالية أن اللقاء سيشهد حضورا جماهيريا بعد طباعة عدد ٢٠٠٠ تذكرة لحضور اللقاء.

ويحل بيراميدز ضيفا على عزام التنزاني بملعب عزام في الثانية ظهر السبت في ذهاب دور ال٢٢ من كأس الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

وخلال الاجتماع الفني أكد مراقب المباراة أن الحد الأقصى للحضور الجماهيري في المباراة سيكون ٢٠٠٠ مشجع موضحا أن النادي الضيف طبع التذاكر وتولى بيعها للجماهير مع الاحتفاظ بالنسبة المخصصة لنادي بيراميدز وصفه الضيف في اللقاء.

وعلى الرغم من التأكيد على أن الحد الأقصى هو ٢٠٠٠ تذكرة إلا أن ملعب عزام الذي يستضيف اللقاء لا يتسع لأكثر من ٢٠٠٠ مشجع ما يعني أن المباراة ستكون بحضور جماهيري كامل.