Advertisements

حضور جماهيري كامل لمباراة عزام وبيراميدز في كأس الكونفدرالية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:44 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد

 

أكد منظمو مباراة عزام التنزاني وبيراميدز في كأس الكونفدرالية أن اللقاء سيشهد حضورا جماهيريا بعد طباعة عدد ٢٠٠٠ تذكرة لحضور اللقاء.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على عزام التنزاني بملعب عزام في الثانية ظهر السبت في ذهاب دور ال٢٢ من كأس الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

 

وخلال الاجتماع الفني أكد مراقب المباراة أن الحد الأقصى للحضور الجماهيري في المباراة سيكون ٢٠٠٠ مشجع موضحا أن النادي الضيف طبع التذاكر وتولى بيعها للجماهير مع الاحتفاظ بالنسبة المخصصة لنادي بيراميدز وصفه الضيف في اللقاء.

 

وعلى الرغم من التأكيد على أن الحد الأقصى هو ٢٠٠٠ تذكرة إلا أن ملعب عزام الذي يستضيف اللقاء لا يتسع لأكثر من ٢٠٠٠ مشجع ما يعني أن المباراة ستكون بحضور جماهيري كامل.

 

أخبار تهمك

فرمان ناري من الأهلي بشأن تجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

دوللي شاهين تتعرض للضرب والعنف الشديد

منذ 38 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

جدول مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ 41 دقيقة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 21 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements