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إقامة مباراة الأهلي والحرس الوطني بالنيجر بحضور ٧٥٠٠ مشجع

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:45 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
 أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رئيس بعثة الأهلي في النيجر، على أن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بالموافقة على حضور ٧ آلاف و٥٠٠ مشجع لمباراة الأهلي والحرس الوطني غدًا السبت.

ويخوض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في الرابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة»، على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه في نفس توقيت المباراة، في الملعب الذي يستضيف اللقاء، ويبعد عن فندق إقامة البعثة قرابة 20 دقيقة، وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة الأهلي وسونيديب، بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال في نسختها الماضية، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله أليو ديانج. 

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار «ديوري هاماني» بالنيجر في العاشرة والنصف مساء أمس الخميس بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف الساعة.
 
وكان في استقبال البعثة فور وصولها السفير المصري بالنيجر نبيل مكي وبرفقته مسئولو السفارة، الذين حرصوا على مرافقة الفريق من مطار ديوري هاماني وحتى فندق الإقامة.

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