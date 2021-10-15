نيكولا معوض وزوجته يخطفان الأنظار في اليوم الثاني لمهرجان الجونة

طل النجم اللبناني نيكول معوض على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة باليوم الثاني برفقة زوجته.



واعتمد نيكول معوض على إطلالة مميزة أنيقة حيث ارتدى بدلة باللون البنفسجي مزينة بالتطريز دون ارتداء قميص مع حذاء متناسق مع الإطلالة باللون الأسود.





بينما اعتمدت زوجته على إطلالة مثيرة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض يبرز مفاتن جسدها وحذاء باللون الأبيض يتناسب مع الإطلالة.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج هادئ وبسيط يبرز جمالها الطبيعي وشعر باللون الأسود منسدل بين كتفيها، حيث كان من أكثر كابل يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء باليوم الثاني لمهرجان الجونة.





والجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة هذا العام سيستمر حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن من نحو 36 دولة



