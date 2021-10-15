دانا حمدان تتألق بالأزرق في ثاني أيام مهرجان الجونة



يذكر أنه قد بدأت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.

وظهرت دانا حمدان بجمبسوت باللون الأزرق، أما عن الميكاج فظهرت بإطلالة هادئة تليق على هذه الإطلالة.يذكر أن الفنانة دانا حمدان قد أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أنها إحدى الفنانات الآتي حضرن افتتاح مهرجان الجونة ولم تفصح عن اسمها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.