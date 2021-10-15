Advertisements

دانا حمدان تتألق بالأزرق في ثاني أيام مهرجان الجونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:01 م
دانا حمدان
دانا حمدان
إسراء عبدالفتاح
تألقت الفنانة دانة حمدان في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة رائعة على الريد كاربت خطفت الأنظار.

وظهرت دانا حمدان بجمبسوت باللون الأزرق، أما عن الميكاج فظهرت بإطلالة هادئة تليق على هذه الإطلالة.
يذكر أن الفنانة دانا حمدان قد أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أنها إحدى الفنانات الآتي حضرن افتتاح مهرجان الجونة ولم تفصح عن اسمها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك.

يذكر أنه قد بدأت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.
دانا حمدان تتألق بالأزرق في ثاني أيام مهرجان الجونة
دانا حمدان تتألق بالأزرق في ثاني أيام مهرجان الجونة

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة السينمائي صور دانا حمدان دانا حمدان جونة ثاني أيام مهرجان الجونة الجونه السينمائي افتتاح الجونه

أخبار تهمك

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 21 ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

دوللي شاهين تتعرض للضرب والعنف الشديد

منذ 41 دقيقة

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

جدول مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ ساعة الا ربع

فرمان ناري من الأهلي بشأن تجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 16 دقيقة

الكشف عن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

سارة حناشي بجمبسوت مثير على الريد كاربت بالجونة

جميلة عوض بإطلالة مثيرة تجذب الجميع على الريد كاربت بالجونة

بجمبسوت قصير ومثير..ميريهان حسين تبهر الجميع على الريد كاربت بالجونة

القصة الكاملة لهجوم "دانا حمدان" على إحدى فنانات مهرجان الجونة

بفستان أسود قصير.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

نسرين طافس بإطلالة فاتنة في ثاني أيام مهرجان الجونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements