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مرض نادر.. تجربة الطفل زين مع الشيخوخة المبكرة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:57 م
الطفل زين
الطفل زين
شيماء حسن
قالت دينا محمد علي، إن نجلها زين يعاني من مرض الشيخوخة المبكرة والتي تغير في ملامح شكل الطفل بصورة كبيرة، فتتحول ملامح الطفل إلى ملامح شخص مسن ممتلئ بالتجاعيد.

وأضافت "دينا" في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "زين اتولد طفل عادي جدًا، وبعد فترة بقى عنده ثبات في الوزن ولفيت به على الدكتاترة ومكنش معروف ايه السبب".

وتابعت: "بعدها بدأت ملامحه تتغير بشكل كبير، وبعدها أحد صديقاتي أرسلت لي صورة لطفل أجنبي لديه نفس الملامح وقالتلي أن ده مرض اسمه الشيخوخة المبكرة، وفي البداية أنا انهارت بشكل كبير وبعد كده بدأت اعمل سيرش عن هذا المرض وفي كيفية التعامل مع هذا الوضع".

واستطردت: "كانت كل أزمتي هل زين هيدخل إلى المدرسة أو لا، وبعد كده اتفاجئت بالمدرسة بتقبله وبيتم التعامل معاه بشكل طبيعي، والتنمر قل بشكل كبير وقدرت أتخطى هذه المسألة مع زين ومبقتش بفكر في فكرة العمر وبنحاول نتأقلم مع الوضع الحالي ونساعد زين على تقبل زملائه وتقبل زملائه له بدون الشعور بأنه مختلف".

الكلمات المفتاحية

مرض نادر الطفل زين الشيخوخة المبكرة

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