Advertisements

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 07:58 م
ارشيفيه
ارشيفيه
أحمد الخميسي


لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مدخل مدينة ملوى وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا يفيد بتصادم بين سيارة نقل الموتى وسيارة أخرى بمقطورة بالقرب من مدخل مدينة ملوى وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى العام بملوى.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث التخطى الخاطئ والذى تسبب فى وقوع متوفين وإصابات، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مدخل مدينة ملوى وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا يفيد بتصادم بين سيارة نقل الموتى وسيارة أخرى بمقطورة بالقرب من مدخل مدينة ملوى وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى العام بملوى.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث التخطى الخاطئ والذى تسبب فى وقوع متوفين وإصابات،تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

نقل الموتى حادث تصادم الفجر اليوم الفجر

أخبار تهمك

الكشف عن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ 17 دقيقة

جدول مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري من الأهلي بشأن تجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 14 دقيقة

دوللي شاهين تتعرض للضرب والعنف الشديد

منذ 40 دقيقة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 21 ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري بالإسكندرية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

"خلال 24 ساعة".. مصرع وإصابة ٣٢ شخص في ثلاث حوادث متفرقة بالمنيا

مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطي في حادث تصادم بالمنيا

إصابة 3 عمال في حادث تصادم في ديرمواس

مصرع وإصابة 12 شخص في حادث تصادم "ميكروباصين" بالبحيرة (أسماء)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements