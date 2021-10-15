مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا





لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مدخل مدينة ملوى وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا يفيد بتصادم بين سيارة نقل الموتى وسيارة أخرى بمقطورة بالقرب من مدخل مدينة ملوى وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى العام بملوى.



وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث التخطى الخاطئ والذى تسبب فى وقوع متوفين وإصابات، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مدخل مدينة ملوى وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا يفيد بتصادم بين سيارة نقل الموتى وسيارة أخرى بمقطورة بالقرب من مدخل مدينة ملوى وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى العام بملوى.



وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث التخطى الخاطئ والذى تسبب فى وقوع متوفين وإصابات،تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.