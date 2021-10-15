Advertisements

دوللي شاهين تتعرض للضرب والعنف الشديد

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:05 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
أروي حمدي
تعرضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين للعنف الشديد من مجموعة أشخاص تعدوا عليها بالضرب، وأصيبت على إثر ذلك بكدمات في جسدها وتم نقلها للمستشفى.


تحدث عصام ميلاد نصر الله، المستشار الإعلامي للفنانة دوللي شاهين، في إحدي تصريحاته قائلا "إنها نقلت أمس للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتها بكدمات في وجهها، وخرجت صباح اليوم بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنها لا تقدر على الحديث حاليًا.



ومن جانب أخر وأوضح عصام ميلاد نصرلله، إن دوللي شاهين حالتها النفسية سيئة، وترفض الحديث عن الأشخاص الذين تعدوا عليها بالضرب، وسوف تدلي بالتفاصيل بعد تحسن  حالتها.


ويذكر أن الفنانة دوللي شاهين تشارك في مسلسل "المماليك" وهو من بطولة بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، ودوللي شاهين، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، رامي وحيد، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، إخراج حازم فودة، وتأليف هشام هلال،

الكلمات المفتاحية

مسلسل المماليك فجر فني دوللي شاهين المستشار الإعلامي عصام ميلاد نصر الله

أخبار تهمك

دوللي شاهين تتعرض للضرب والعنف الشديد

منذ 41 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فرمان ناري من الأهلي بشأن تجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 15 دقيقة

الكشف عن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ 18 دقيقة

تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 21 ساعة

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

جدول مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

بيومي فؤاد يبدأ تصوير مشاهده بمسلسل " المماليك"

كلاكيت تاني مرة.. رانيا يوسف تثير الجدل بمايوة أحمر

هكذا يظهر محمد سليمان في مسلسل "المماليك"

رانيا يوسف تكشف موعد عرض مسلسل "المماليك"

بهذه الطريقة.. محمد لطفي يغازل زوجته والجمهور يتفاعل

تفاصيل شخصية رامي وحيد في مسلسل "المماليك"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements