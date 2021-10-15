دوللي شاهين تتعرض للضرب والعنف الشديد

تعرضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين للعنف الشديد من مجموعة أشخاص تعدوا عليها بالضرب، وأصيبت على إثر ذلك بكدمات في جسدها وتم نقلها للمستشفى.





تحدث عصام ميلاد نصر الله، المستشار الإعلامي للفنانة دوللي شاهين، في إحدي تصريحاته قائلا "إنها نقلت أمس للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتها بكدمات في وجهها، وخرجت صباح اليوم بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنها لا تقدر على الحديث حاليًا.







ومن جانب أخر وأوضح عصام ميلاد نصرلله، إن دوللي شاهين حالتها النفسية سيئة، وترفض الحديث عن الأشخاص الذين تعدوا عليها بالضرب، وسوف تدلي بالتفاصيل بعد تحسن حالتها.





ويذكر أن الفنانة دوللي شاهين تشارك في مسلسل "المماليك" وهو من بطولة بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، ودوللي شاهين، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، رامي وحيد، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، إخراج حازم فودة، وتأليف هشام هلال،