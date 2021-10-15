للمرة الأولى.. رونالدو يخطف جائزة الموهبة البرتغالية









أطلق سفراء الدوري البرتغالي حول العالم، جائزة جديدة لأول مرة في كرة القدم وهي جائزة الموهبة، والتي من المقرر أن تمنح كل شهر للاعب برتغالي.









ونجح ماكينة الأهداف البرتغالية "كريستيانو رونالدو" من خطف جائزة الموهبة البرتغالية، وذلك عن تألقه في شهر سبتمبر مع مان يونايتد في مختلف البطولات.





وتمكن النجم كريستيانو رونالدو من تسجيل الأهداف في بطولتي الدوري الانجليزي ودوري الأبطال الأوروبي، وذلك بقيادة أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.









والجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو ظهر في أبهى صور التألق مع منتخب البرتغال أيضاً في الاسبوع الماضي، وذلك محققاً العديد من الأرقام القياسية التي تفوق بها على كبار النجوم.



