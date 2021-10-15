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جدول مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:02 م
مصر
مصر
علاء خليف

يستعد منتخب مصر لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 و التي ستقام في الكاميرون، يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بعدما تم تأجيلها في وقت سابق بسبب فيروس كورونا.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021

وأوقعت القرعة الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات (نيجيريا – السودان – غينيا بيساو).

ويعد منتخب مصر من أقوى المرشحين للمنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا في نسختها الجديدة، خاصة وأن منتخب الفراعنة يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وتعاقد مع مدرب على أعلى مستوى هو البرتغالي كارلوس كيروش، كما أنه صاحب تاريخ كبير بالبطولة القارية.


مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا 2021

ويفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا ضد منتخب نيجيريا، يوم 11 يناير المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، ثم يلتقي مع غينيا بيساو يوم 15 يناير في تمام الثامنة مساءً.

ومن المنتظر أن يختتم المنتخب المصري مشواره في الدور الأول بمواجهة نظيره السوداني في الثامنة من مساء يوم 19 يناير.

الكلمات المفتاحية

نيجيريا مصر محمد صلاح كيروش كأس أمم إفريقيا

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