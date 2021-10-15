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"لليوم الثاني على التوالي".. ارتفاع منسوب النيل الأزرق فى سنجة السودانية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
وكالات
 ارتفاع في مناسيب مياة النيل الأزرق، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية.
 

وسجل صباح اليوم 16 مترًا بزيادة قدرها 35 سنتيمترًا عن منسوب الأمس وفقًا لقراءة محطة قياس ود العيس بولاية سنار، مما يؤثرعلى طلمبات الري على النيل الأزرق الخاصة ببعض المشاريع الزراعية المروية ويتطلب ذلك تدخلًا مركزيًا من وزارة الري والجهات المختصة الأخرى لتنظيم التدفقات المائية عبر خزاني الروصيرص وسنار للمحافظة على المناسيب لإنقاذ الانتاج الزراعي بولاية سنار.

وأشار عبدالله محمد آدم وزير البنى التحتية المكلف رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف في تصريح  لسونا إلى استمرار زيادة وارد المياه من محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية إلى النيل الأزرق وفتح خزان الروصيرص لتمرير هذه الزيادة الكبيرة في المياه إلى ولاية سنار، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل  طلمبات الري في وقت الزراعة فيه أحوج ما تكون إلى الري في مراحلها الأخيرة.

وأضاف رئيس لجنة الطوارئ أن أغلب مشاكل الزيادة في المناسيب تتمثل في إيقاف طلمبات الري خاصة السوكي والبرير وكساب مما يؤثر سلبًا على الزراعة.

وارتفع منسوب مياه النيل الأزرق ارتفاعًا كبيرًا، وسجل صباح أمس الخميس 16.40 متر بزيادة  متر و5 سنتيمترات عن منسوب الأمس.

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