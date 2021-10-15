بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد نجمه حتى 2025

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تجديد تعاقده مع المدافع جوسيب ستانيشيتش لمدة عامين حتى 2025.

وتدرج ستانيشيتش (21 عاماً) من أكاديمية النادي وانضم للفريق الأول هذا الموسم، وشارك تسع مرات، كظهير أيمن، كما شارك أخيراً في مباراته الأولى مع المنتخب الكرواتي.

وقال ستانيشيتش في بيان للنادي: "أود أن أشكر النادي لثقتهم بي، سأحاول الاستمرار في تقديم نفس الأداء الذي قدمته في الأشهر الأخيرة، كانوا استثنائيين بالنسبة لي، واستمتعت بكل لحظة".

وأضاف: "أهدافي واضحة للغاية: أريد أن أساعد الفريق بقدر المستطاع، لكي يساعدنا أدائي الجيد في الفوز بأقصى عدد ممكن من الألقاب".

وقال عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة حسن صالح حميديتش: "سعداء للغاية أننا قمنا بدمج موهبة أخرى من حرم نادينا للفريق الأول، وأن جوسيب وضع لنفسه مكانة بهذه السرعة، شق طريقه للفريق وهو إضافة عظيمة".