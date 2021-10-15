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مصطفى بكري يكشف تفاصيل الانشقاقات الكبرى داخل جماعة الإخوان الإرهابية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:09 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل الانشقاقات الكبرى داخل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الانشقاقات تضرب الإخوان فى كل الدول بسبب صراع على المصالح الشخصية".

وأوضح بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد": القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية إبراهيم منير، عزل الإخواني محمود حسين أمين تنظيم جماعة الإخوان، وبالتالي رد محمود حسين وجمع مجلس الشورى الإخواني، متسائلًا متهكما: من هم مجلس الشوري ؟.

وتابع: "إبراهيم منير جمد وأوقف محمود حسين، ومدحت الحداد، ومحمد عبدالوهاب، وهمام على يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك لأنهم خالفه لائحة الجماعة الإرهابية، وقاموا بعمل أمور لا يريد التحدث فيها"، مشيرا إلى أن قرار إبراهيم منير يمنع أعضاء الجماعة من القيام بأنشطتهم أو ممارسة أي تصرف إداري أو مالي، معلقا: "إبراهيم منير علم عليهم".

ونوه الإعلامي بأن مجموعة إبراهيم منير المتواجدة في لندن أرسلت جوابات رسمية لكل أعضاء الجماعة الإرهابية في كل مكان بمنع اعتماد أى قرارات من محمود حسين، أمين تنظيم جماعة الإخوان.

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