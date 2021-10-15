سفارات غربية تقيم معرض صور بمكتبة الإسكندرية



تفتتح سفارات دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال معرضًا للصور الفوتوغرافية بعنوان "مدن إيبيروأمريكا" بمكتبة الإسكندرية، وذلك الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أكتوبر.



وتشارك سفارات كلا من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الأكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، جمهورية الدومنيكان وأوروجواي، في المعرض بتقديم ثلاثة صور فوتوغرافية لثلاثة مدن ومناظر طبيعية من كل بلد.

وسوف يستمر المعرض بمكتبة الإسكندرية حتى الـثاني والعشرين من شهر أكتوبر.



يذكر أن المدن التي شيدتها كلا من إسبانيا والبرتغال في العالم الجديد كانت دائمًا تتخذ من ميدانها مكانا محوريا تتواجد به القوى الرئيسية لتلك الفترة.

وطغت المباني الجديدة التي أنشأها الأوروبيون مثل الكنائس والمباني الحكومية والمحاكم في بعض الأحيان على مبان أخرى قديمة لسكان البلاد الأصليين، كتلك التي تنتمي لحضارات الإنكا والمايا. وتعد جميع تلك المباني دلالة على التنوع الثقافي والعرقي الكبير الذي يميز تلك البلاد.



تأتي هذه المبادرة الثقافية ضمن أنشطة "أسبوع إيبيروأمريكا بالإسكندرية" والذي سيعقد خلال الفترة من الـ19 وحتى الـ28 من أكتوبر. ومن بين الأنشطة المقرر تنظيمها بجانب المعرض، لقاءات مع قيادات محافظة الإسكندرية وممثلين لرجال الاعمال وكذلك أنشطة جامعية وإسبوع سينما إيبيروأمريكا والمسابقة الرقمية "أبطال إيبيروأمريكا" التي يشارك في تنظيمها دوري كرة القدم الإسباني (لا ليجا). وتهدف تلك الأنشطة إلى تعريف الجمهور السكندري بالواقع الثقافي لمختلف دول إيبروأمريكا.