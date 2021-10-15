مدير بطولة العالم للرماية: حصدنا 9 ميداليات في بطولة الجائزة الكبرى (فيديو)

كشف مجدي لطفي، رئيس لجنة النتائج ببطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحية، تفاصيل انطلاق البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تنقسم إلى ثلاث بطولات، الأولي الجائزة الكبرى أو كأس الرئيس.



وأضاف "لطفي" في اتصال هاتفي لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر حصلت على 9 ميداليات متنوعة بواقع 2 ذهب، 5 فضيات، 2 برونز في ختام منافسات بطولة الجائزة الكبرى.



وفي بطولة السيدات حصدت المركز الثاني النائبة سحر طلعت، لافتا أن البطولة الإفريقية انطلقت أمس وتنتهي اليوم على هامش بطولة العالم التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما حصد المركز الأول للرجال الدكتور شريف محمود، ومن كبار السن محمود الإتربي.



وأوضح أن اللاعبين واللاعبات المصريات حققوا نتائج جيدة، في اليوم الأول لبطولة العالم للرماية، لافتًا إلى أن بطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحي، تنطلق غدا بـ 15 طبق وتنهي بعد غدا بـ 15 طبق وحفل ختامي للبطولة.

