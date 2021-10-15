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الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بطل النيجر

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:13 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الوحيد في النيجر منذ لحظات، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام فريق الحرس الوطني، في مستهل مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

 

واشتمل المران على جانب بدني لمدة ربع ساعة، ثم خاض الفريق بعده تقسيمة قوية في نصف الملعب شهدت العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.

 

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية ظهر اليوم الجمعة في فندق الإقامة بالنيجر؛ استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها، غدًا السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

 

وتضم بعثة الأهلي في النيجر برئاسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ١٩ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

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