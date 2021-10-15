ليلى علوي تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة في ثاني أيام الجونة السينمائي

تصدرت النجمة ليلي علوي، محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها باليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الأولى التي أقيمت مساء أمس الخميس، بمدينة الجونة.



وظهرت "علوي"، بفستان طويل أنيق باللون الفضي المبهج، جعل الإطلالة أكثر أنوثة وجمال خاص، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج هادئ وبسيط يبرز جمالها وشعر طويل باللون البني منسدل بين كتفيها.



وفي اليوم الثاني للمهرجان، اعتمدت "علوي"، على فستان طويل هادئ باللون الوردي، يخلو من التطريز، واعتمدت على إكسسوارات من أعلى الماركات تضيف للإطلالة ملمس ورونق.



الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة هذا العام سيستمر حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن من نحو 36 دولة.

