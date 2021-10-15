Advertisements

داليا البحيري وزوجها يخطفان الأنظار في ثاني أيام "الجونة السينمائي"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:27 م
داليا البحيري
داليا البحيري
يارا أحمد - تصوير: عبير أحمد
ظهرت الفنانة داليا البحيري، بإطلالة مميزة علي ريد كاربت ثاني أيام مهرجان "الجونة السينمائي" برفقة زوجها رجل الأعمال حسن سامي.

وظهرت "داليا"، بفستان قصير يحمل لونين ما بين الأسود والذهبي وشعر قصير وظهر زوجها ببدلة تحمل اللون الأسود.

المهرجان تنقل فعالياته قناة "on" كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري، في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.

الكلمات المفتاحية

زوج داليا البحيري داليا البحيري الجونه السينمائي

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

جدول مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ ساعة الا ربع

دوللي شاهين تتعرض للضرب والعنف الشديد

منذ 42 دقيقة

الكشف عن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ 19 دقيقة

كلوب يطلق تصريحًا ناريًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فرمان ناري من الأهلي بشأن تجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 16 دقيقة

تفاصيل العرض الخليجي المغري لموسيماني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على الإعلاميتان اللاتي تقدمان حفل افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي

غدًا.. مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة

نسرين طافش تخطف الأنظار بالأزرق في مهرجان "الجونة السينمائي"

هبة السيسي برشاقة واضحة في مهرجان "الجونة السينمائي"

أميرات ديزني تسيطر على إطلالة بشرى علي ريد كاربت مهرجان "الجونة السينمائي" (صور)

شاهد.. ماذا قالت أروى جودة عن مهرجان الجونة السينمائي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements