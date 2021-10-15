داليا البحيري وزوجها يخطفان الأنظار في ثاني أيام "الجونة السينمائي"

ظهرت الفنانة داليا البحيري، بإطلالة مميزة علي ريد كاربت ثاني أيام مهرجان "الجونة السينمائي" برفقة زوجها رجل الأعمال حسن سامي.



وظهرت "داليا"، بفستان قصير يحمل لونين ما بين الأسود والذهبي وشعر قصير وظهر زوجها ببدلة تحمل اللون الأسود.



المهرجان تنقل فعالياته قناة "on" كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري، في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.



فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.



