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بإطلالة جذابة ميس حمدان تتألق باللبني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:34 م
ميس حمدان
ميس حمدان
رضوى خالد
أطلت الفنانة ميس حمدان، بفستان لبني على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي.

حيث بدأ منذ قليل ريد كاربت الفيلم المغربي "علي صوتك"، الذي يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، بحضور لفيف من النجوم.

مهرجان الجونة السينمائي بحفل افتتاح ساحر ومبهر حضره كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، من أبرزهم: أحمد السقا، ويسرا، ومنى زكي، وهند صبري، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وبشرى، وسمية الخشاب، ومحمد رمضان، وشريف منير، وصبا مبارك، ومايا دياب، ونادين نجيم، ورانيا يوسف، وأروى جودة، ونسرين طافش، ودرة، وهالة صدقي، ودينا الشربيني، وأحمد رزق، وأشرف عبد الباقي، وباسل خياط، وآسر ياسين، ومحمد فراج، وغيرهم.



فعاليات مهرجان الجونة
وتقام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة في الفترة من 14 – 22 أكتوبر 2021، ويتكون برنامج المهرجان من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة،) والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.



وكان مهرجان الجونة السينمائي كشف عن بوستر دورته الخامسة على الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويهدف المهرجان من خلال منصة الجونة السينمائية، الموجهة لصناعة السينما، إلى دعم وتمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم في إيجاد الدعم المالي، والفني من خبراء الصناعة العرب والدوليين.
بإطلالة جذابة ميس حمدان تتألق باللبني
بإطلالة جذابة ميس حمدان تتألق باللبني
بإطلالة جذابة ميس حمدان تتألق باللبني
بإطلالة جذابة ميس حمدان تتألق باللبني

الكلمات المفتاحية

علي صوتك جونة ثاني أيام مهرجان الجونة الجونه السينمائي

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