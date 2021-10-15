الإعلاميين يصطدم بالبترول وأسوان يواجه البداري في الجولة الثالثة بالقسم الثاني





تنطلق السبت في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بإقامة 6 مباريات قوية ومثيرة بعد تأجيل مباراة شباب طامية مع المنيا،وتأحل لقاء بني سويف مع سوهاج.



ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة المقبلة..



1- اسوان مع البداري



يستضيف فريق اسوان صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد مصطفى فريق البداري صاحب المركز الخامس بقيادة هانى أمين،ويدخل الفريقان المباراة برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة اسوان بهدفين نظيفين أمام فريق المنيا وتم تأجيل مباراة البداري مع قنا.



2- الألومنيوم مع ديروط



يحل فريق ديروط صاحب المركز الرابع عشر بقيادة عماد سمير بدون نقاط ضيفًا على فريق الألومنيوم صاحب المركز الثالث بقيادة ياسر رضوان برصيد4 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الألومنيوم على فريق ملوى بهدفين مقابل هدف بينما تلقى فريق ديروط الهزيمة من فريق الفيوم بهدف دون رد.



3- الفيوم مع المدينة المنورة



يشهد ملعب الاسيوطي سبورت لقاء فريق الفيوم صاحب المركز السابع بقيادة رمضان رجب برصيد 3 نقاط مع فريق المدينة المنورة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عويس برصيد نقطة.



وحقق الفيوم الفوز في الجولة الماضية على حساب ديروط بهدف نظيف بينما تعادل فريق المدينة المنورة مع فريق تليفونات بني سويف بهدف لمثله.



4- قنا مع تليفونات بني سويف



يلتقي فريق قنا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة سعيد ابراهيم مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد جمال بنقطة بعد تعادله مع فريق المدينة المنورة بهدف لمثله.



5- البترول مع الإعلاميين





يواجه فريق بترول أسيوط صاحب المركز الحادي عشر بقيادة هشام عبد المنعم برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق كيما اسوان بهدف لمثله فريق الإعلاميين متذيل المجموعة بقيادة جميل حلمى بدون نقاط بعد هزيمته أمام فريق بنى سويف بثلاثية مقابل هدف.



6- ملوى مع كيما اسوان



على مركز شباب ناصر ملوي، يلعب فريق ملوى صاحب المركز السادس بقيادة محمد هريدي برصيد 3 نقاط بعد هزيمته أمام فريق الألومنيوم بهدفين مقابل هدف مع فريق كيما اسوان صاحب المركز العاشر بقيادة حسين سلطان برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق البترول بهدف لمثله.



ترتيب المجموعة الأولى



1- المنيا 6 نقاط

2- بنى سويف 4 نقاط

3- الألومنيوم 4 نقاط

4- شباب طامية3 نقاط

5- البداري 3 نقاط

6- ملوى 3 نقاط

7- الفيوم 3 نقاط

8- سوهاج 3 نقاط

9- أسوان 3 نقاط

10- كيما اسوان نقطتين

11- البترول نقطتين

12- المدينة نقطة

13- تليفونات نقطة

14- ديروط بدون نقاط

15- قنا بدون نقاط

16- الإعلاميين بدون نقاط