روجينا وابنتها تخطفان الأنظار على الريد كاربت في مهرجان الجونة



وظهرت روجينا بكامل أناقتها على الريد كاربت، بفستان سيلفر بفيونكة، أما عن ابنتها فظهرت بفستان أسوط أنيق.



يذكر أنه قد بدأت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.



خطفت الفنانة روجينا الأنظار على الريد كاربت في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد ظهورها بجانب ابنتها التي بدت كأنها أختها الصغيرة.