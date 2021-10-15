الشرطة تصطدم بشبين القناطر والشمس يواجه العبور في أقوى مباريات القسم الثالث



يقام في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث بإقامة 7 مباريات قوية ومثيرة.





ومن المقرر أن يلتقي كلا من..



1- اتحاد الشرطة مع شبين القناطر



يشهد ملعب اتحاد الشرطة صطدم بين فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز التاسع بقيادة توفيق صقر برصيد 3 نقاط مع فريق شبين القناطر متصدر المجموعة بقيادة محمد شعرواى برصيد 6 نقاط.



وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية، حيث تغلب اتحاد الشرطة على فريق بطا بهدف دون رد، وشبين على فريق الغابة بهدفين نظيفين.



2- الشمس مع العبور



يحل فريق العبور وصيف المجموعة المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 4 نقاط ضيفًا على فريق الشمس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق العبور مع فريق مصر للتأمين بهدف لمثله بينما تلقى الشمس الهزيمة من فريق طوخ بهدف دون رد.



3- أسكو مع طوخ



يواجه فريق أسكو صاحب المركز الثالث بقيادة يةسر محمدى نظيره فريق طوخ صاحب المركز الرابع بقيادة محمد خطاب.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 4 نقاط بعد فوز طوخ على الشمس بهدف دون رد وتعادل فريق أسكو مع البلاستيك بدون أهداف.



4- مصر للتأمين مع شباب بطا



يستضيف فريق مصر للتأمين صاحب المركز العاشر بقيادة عصام مرعى وكمال أمين برصيد نقطتين فريق بطا صاحب المركز السادس بقيادة محمد عابدين برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق مصر للتأمين مع فريق العبور بهدف لمثله، بينما تلقى فريق بطا الهزيمة بهدف نظيف من فريق اتحاد الشرطة.



6- الغابه مع الماظة



يلعب فريق الغابه متذيل المجموعة بقيادة مصطفى مارين بدون نقاط مع فريق الماظة صاحب المركز الثامن بقيادة محمد صلاح برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق المرج بهدفين مقابل هدف بينما تلقى فريق ألعابه الهزيمة بهدفين نظيفين من فريق شبين القناطر.



6- المرج مع شباب الأميرية



يلتقي فريق المرج صاحب المركز الرابع عشر بقيادة على سليمان بدون نقاط بعد هزيمته أمام فريق الماظة بهدفين مقابل هدف مع فريق الأميرية صاحب المركز الخامس بقيادة خالد سعد برصيد 3 نقاط.



7- القومى مع البلاستيك



على ملعب نادي المياة، يخوض فريق القومي صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد فصيح بدون نقاط بعد هزيمته أمام فريق التربية والتعليم بهدفين مقابل هدف فريق البلاستيك صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد فكرى الصغير برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق أسكو بدون أهداف.



ترتيب المجموعة السادسة



1- شبين القناطر 6 نقاط

2- العبور 4 نقاط

3- أسكو 4 نقاط

4- طوخ4 نقاط

5- شباب الأميرية 3 نقاط

6- شباب بطا 3 نقاط

7- التربية والتعليم 3 نقاط

8- الماظة 3 نقاط

9- اتحاد الشرطة 3 نقاط

10- مصر للتأمين نقطتين

11- البلاستيك نقطتين

12- الشمس نقطة

13- القومي بدون نقاط

14- المرج بدون نقاط

15- الغابه بدون نقاط