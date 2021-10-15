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بايرن ميونيخ يدعم لاعبه لوكاس هيرنانديز

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 08:30 م
لوكاس هيرنانديز
لوكاس هيرنانديز
وكالات
رفض نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، التعليق على قضية مدافعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز، والمهدد بالحبس في إسبانيا لمخالفته أمرا بعدم التعرض صدر في عام 2017.

وذكر بايرن أنه لا يود التعليق على القضية بالتفصيل، لكنه أكد على دعمه للاعب الفرنسي.

وقال هيربرت هاينر، رئيس النادي البافاري، خلال افتتاح مطعم 1900 وهو مطعم جديد للنادي في معسكرهم للشباب: "في البداية هذه مسألة تخص لوكاس هيرنانديز، لا أريد أن أحكم على ذلك أيضا".

وأضاف: "سيذهب إلى هناك في الأسبوع المقبل، وسيتم نظر قضيته وبعد ذلك سنرى" وبسؤاله حول إذا ما كان النادي سيدعم هيرنانديز، رد هاينر "نعم بالطبع".

وكان متحدث باسم وزارة العدل الإسبانية، قد أكد اليوم الخميس أن هرنانديز سيكون عليه المثول أمام محكمة في مدريد الأسبوع المقبل ويواجه عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر.

ويتحتم على الفرنسي الدولي هرنانديز، 25 عاما، إبلاغ المحكمة يوم الثلاثاء المقبل بالمكان الذي سيقضي في عقوبة الحبس التي فرضت عليه يوم الأربعاء لمخالفته أمر بمنع التعرض في 2017 أثناء احترافه في أتلتيكو مدريد.

وبعد مثوله أمام المحكمة سيكون هناك مهلة عشرة أيام أمام المدافع الفرنسي لبدء تنفيذ عقوبة السجن.

وفرض أمر عدم التعرض ضد هرنانديز وصديقته بعد وقوع شجار بينهما في 2017، لكنهما عادا سويا إلى إسبانيا عقب زواجهما وذلك قبل انقضاء عقوبة عدم الاقتراب من بعضهما البعض والتي يسري مفعولها لستة أشهر.

وجرى اتهام هرنانديز بانتهاك أمر عدم التعرض لكن تردد أن العقوبة سقطت بحق زوجته لأنها لم تتسلم القرار الأصلي لحكم المحكمة. وتنص اللوائح في إسبانيا على سريان العقوبة حتى في حالة التصالح لأن هذا يمنع أي نوع من التصالح القسري.

واستأنف هرنانديز أمام المحكمة العليا في إسبانيا، لكن لم يتضح بعد متى ستفصل المحكمة في الدعوى وما إن كانت هذه الدعوى ستحول دون دخوله السجن.

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